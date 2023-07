Devisen Der Yuan fällt und fällt – Experten erwarten anhaltende Schwäche

Die chinesische Währung notiert zum Dollar nahe ihrem Rekordtief. Die meisten Experten sehen weitere Risiken. Erst zum Jahresende hin könnten sich die Aussichten bessern.

Die Landeswährung leidet unter der schwachen Wirtschaft. (Foto: Reuters) Chinesische Geldscheine

Frankfurt Das Ausmaß der aktuellen Schwäche der chinesischen Währung Yuan lässt sich an einer Meldung ablesen: In der vergangenen Woche sah sich die chinesische Notenbank genötigt, in einer ihrer Publikationen auf ihre Mittel im Falle einer Währungskrise hinzuweisen.

Der Yuan notierte zu diesem Zeitpunkt auf einem Siebenmonatstief im Vergleich zum US-Dollar und lag nahe seines 15-Jahres-Tiefs aus dem ersten Quartal 2008. Auch gegenüber dem Euro ist er derzeit so schwach wie seit über zwei Jahren nicht mehr.

Devisenexperten sehen vor allem kurzfristig weitere Risiken. Grund sind die wirtschaftlichen Probleme Chinas. Eine Stabilisierung der Währung erwarten viele Analysten erst, wenn die US-Notenbank Fed ihre Zinserhöhungen beendet. Dabei waren sie zu Jahresbeginn noch regelrecht euphorisch gewesen angesichts der Aufhebung der Coronarestriktionen dort.

