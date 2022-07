Devisen Euro fällt unter 1,02 Dollar: Gemeinschaftswährung erreicht erneutes 20-Jahres-Tief

Die Parität rückt näher: Der Abwärtstrend des Euro setzt sich fort, gegenüber dem US-Dollar bleibt die Währung unter Druck. Das liegt vor allem an zwei Gründen.

Der Euro bleibt insbesondere gegenüber dem Dollar unter Druck. (Foto: Thomas Trutschel/photothek.net) Euro - und Dollarnoten

Frankfurt Der Euro setzt am Mittwoch seinen Sinkflug fort. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0185 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Ende 2002.

Bereits am Vortag wurde ein ähnlicher Tiefstand markiert, allerdings nach wesentlich stärkeren Kursverlusten von etwa zwei US-Cent. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0290 Dollar festgesetzt.

Der Euro bleibt insbesondere gegenüber dem Dollar unter Druck. Experten nennen im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen geht die Furcht vor einer Energiekrise in Europa um. Zum anderen führt die EZB ihren Kampf gegen die Inflation vergleichsweise zurückhaltend. Im Gegensatz zur EZB haben viele andere Notenbanken ihre Leitzinsen deutlich angehoben, allen voran die US-Notenbank.

Konjunkturdaten fielen am Vormittag unspektakulär aus. In Deutschland legten die Auftragseingänge der Industrie geringfügig zu. In der Eurozone stiegen die Umsätze der Einzelhändler leicht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen