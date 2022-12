Devisen König Charles III. kommt auf die Banknoten Großbritanniens

Der neue Monarch löst nach und nach Königin Elisabeth II. ab. Zunächst zirkulieren jedoch beide gemeinsam im Geldkreislauf.

Das Porträt von König Charles ziert künftig die britischen Banknoten. (Foto: dpa) Die neue Fünf-Pfund-Note

Frankfurt Nach zahlreichen Skandalnachrichten aus dem britischen Königshaus, vor allem von Harry und Megan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, aus dem amerikanischen Exil verbreitet, gibt es eine gute Nachricht für die Royals: König Charles III. kommt auf britische Banknoten. Die Bank of England hat am Dienstag die entsprechenden Bilder enthüllt.

Das neue königliche Antlitz wird Geldscheine aus Polymer in den Werten von fünf, zehn, 20 und 50 Pfund zieren, ohne dass das bisherige Design ansonsten verändert würde. Allerdings bekommen die Britinnen und Briten erst Mitte 2024 ihren Monarchen in die Hand, wenn die neuen Banknoten tatsächlich in Umlauf kommen. Sie werden nach und nach abgenutzte ältere Scheine ersetzen oder bei zusätzlichem Bedarf neu eingesetzt, heißt es in der Mitteilung der Notenbank.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen