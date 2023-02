Devisen Türkische Lira auf Rekordtief – Erdbeben setzt Währung zu

Wenige Monate vor der Wahl versucht die türkische Regierung, die Währung zu stabilisieren. Nach dem schweren Erdbeben fällt sie aber drastisch. Die Inflation ist weiterhin hoch.

Die türkische Währung Lira steht aktuell unter Druck. (Foto: imago images/NurPhoto) Wechselstube in Istanbul

Istanbul Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien nimmt der Druck auf die türkische Lira zu. Die Währung fiel am Montagvormittag auf ein Rekordtief. Im Gegenzug ist der Dollar gestiegen und war mit 18,83 Lira so teuer wie nie. Am Freitag hatte sie bei 18,86 zum Dollar notiert.

Auch die weiterhin hohe Inflation belastet die Währung. Die Teuerungsrate lag in der Türkei im Januar bei 58 Prozent.

„Da die Inflation in der Türkei nach wie vor schwindelerregend hoch ist, werden die Realzinsen – vorausgesetzt, die Zentralbank senkt die Zinsen noch vor den Wahlen im Mai – noch tiefer in den negativen Bereich fallen. Dieser Faktor lastet schwer auf der Lira“, sagte Piotr Matys, Devisenanalyst bei In Touch Capital Markets.

