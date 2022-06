Devisen Türkische Lira wertet nach Kreditbeschränkungen auf

Der Wert der türkischen Landeswährung steigt wieder. Die Nachfrage nach Dollar und Euro dürfte trotzdem hoch bleiben.

Firmen mit Devisen-Reserven von mehr als 900.000 Dollar dürfen keine neuen Lira-Kredite mehr erhalten. (Foto: Bloomberg) Währungskrise

Frankfurt Nach neuen Beschränkungen für die Kreditvergabe an Unternehmen in der Türkei zieht die Landeswährung an. Im Gegenzug fielen Dollar und Euro am Montag um knapp sechs Prozent auf 15,90 Lira beziehungsweise 3,9 Prozent auf 17,13 Lira.

Der türkischen Bankenaufsicht BDDK zufolge dürfen Firmen mit Devisen-Reserven von mehr als 900.000 Dollar keine neuen Lira-Kredite mehr erhalten, sofern diese Summe zehn Prozent der Aktiva oder der jährlichen Umsätze überschreitet. Experten erwarten, dass diese Firmen nun verstärkt ihre Devisen in Lira tauschen.

An der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Dollar, Euro & Co ändere dies aber nichts, sagte Timothy Ash, Chef-Analyst für Schwellenländer beim Vermögensverwalter Blue Bay. „Sie wird getrieben von hoher Inflation, niedrigen Leitzinsen und einem fundamentalen Vertrauensverlust in die Politik.“ Er kritisierte die Maßnahme als kurzsichtig und als De-Facto-Kapitalkontrolle.

