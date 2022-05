Devisen Warum der japanische Yen derzeit so schwach ist

Normalerweise ist die japanische Währung in Zeiten der Krise besonders gefragt. Doch sie steht massiv unter Druck. Das trifft auch viele Anleger in japanische Aktien.

Am Devisenmarkt steht die Währung seit Monaten unter Druck, obwohl die Inflation in Japan vergleichsweise gering ist. (Foto: Gina Sanders - stock.adobe.com) Japanische Währung: Yen

Frankfurt Verglichen mit Deutschland und anderen Teilen der Welt ist die Inflation in Japan sehr niedrig. Sie lag im April bei 2,1 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit sieben Jahren. Im selben Monat stiegen die Preise im Euro-Raum aber um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und in den USA um 8,3 Prozent.

Die Kaufkraft der japanischen Währung bleibt also relativ stabil. Dennoch steht sie am Devisenmarkt seit Monaten deutlich unter Druck. Seit Jahresbeginn hat der Yen um über vier Prozent gegenüber dem Euro an Wert verloren – und rund elf Prozent im Vergleich zum US-Dollar.

