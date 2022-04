Devisen Was der Westen tun kann, um den Rubel zu schwächen

Nach dem Einbruch Anfang März hat sich die russische Währung trotz westlicher Sanktionen deutlich erholt. Experten sehen mehrere Möglichkeiten, um den Rubel-Kurs doch noch zu drücken.

Der russische Rubel hat zuletzt wieder deutlich aufgewertet. (Foto: action press) Wechselstube in Russland

Frankfurt Es klingt kurios: Der Westen hat harte Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt – und doch liegt der Rubel zum Wochenbeginn nahe einem Zweijahreshoch gegenüber dem Euro. Ursprünglich lautete ein Ziel der Sanktionen, den Wert der russischen Währung zu drücken.

Ein schwacher Rubel würde die Inflation in Russland in die Höhe treiben und dadurch den politischen Druck auf Präsident Wladimir Putin und seine Regierung erhöhen, lautete das Kalkül. Doch nach einem drastischen Kurseinbruch bis zu seinem Tiefpunkt am 7. März hat sich der Rubel wieder gefangen und notiert sogar über dem Niveau vor Beginn des Ukrainekriegs.

