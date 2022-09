Devisen Yen droht der tiefste Fall seit 25 Jahren – doch die Notenbank bleibt hartnäckig

Steigende Zinsen in den USA und der EU sowie Wetten setzen Japans Währung unter Druck. Doch die Währungshüter halten an ihrer Niedrigzinspolitik fest.

Ein Dollar war am Mittwoch 144,94 Yen wert. (Foto: Reuters) Yen-Noten

Tokio Die Zinswende in den USA und Europa setzt den Yen weiter unter Druck: Die japanische Landeswährung droht im Vergleich zum Dollar auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren abzuwerten. Allein am Mittwoch sackte der Kurs um 2,4 Prozent ab: Ein Dollar war 144,94 Yen wert. Bereits am Dienstag erreichte die asiatische Devise den schwächsten Wert seit August 1998. Seit Jahresanfang hat sie 20 Prozent eingebüßt.

Der Mechanismus hinter der Abwertung: Je mehr die Märkte mit weiteren Zinserhöhungen rechnen, desto stärker belastet dies den Yen, da Anleger eher in Währungsräumen mit höherem Zinsniveau investieren.

