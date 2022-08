Digitale Währungen Ein weiterer Absturz droht: Warum der Druck auf die Kryptobranche wächst

Ein Ende der Talfahrt bei Kryptowährungen ist laut Experten nicht in Sicht. Sie warnen, dass 99 Prozent der digitalen Währungen keinen Wert haben.

Die wichtigste und älteste Kryptowährung hat seit November des vergangenen Jahres etwa zwei Drittel ihres Werts verloren, die zweitgrößte Kryptowährung Ether ebenfalls. (Foto: Reuters) Bitcoin

Frankfurt Auszahlungsstopps und Insolvenzen bei Kryptoplattformen, Kurseinbrüche bei digitalen Währungen und dann auch noch Hackerangriffe: Die Kryptobranche steht unter Druck, und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht.

„Es gibt aktuell gute Gründe für Investoren, kurzfristig nicht in Krypto zu investieren“, sagte Philipp Sandner, Leiter des Blockchain-Centers der Frankfurt School of Finance. Er warnt, dass in diesem Monat ein weiterer Kurssturz der ältesten und wichtigsten Kryptowährung Bitcoin drohe. Der Bitcoin hat seit November 2021 etwa zwei Drittel seines Werts verloren, genauso wie die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum.

Die Branche belastet zudem die Diskussion um den hohen Energieverbrauch bei der Herstellung von Kryptowährungen – vor allem angesichts steigender Strompreise. Und in den kommenden Wochen entscheidet die US-Regierung, wie sie digitale Währungen regulieren will. Bislang gilt die Administration von US-Präsident Joe Biden eher nicht als Kryptobefürworter.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen