Digitale Währungen Krypto-Plattform Celsius meldet Insolvenz an – das trifft auch Kunden einer Berliner Bank

Der Kollaps verstärkt die Krise der digitalen Finanzwelt. Die Folgen treffen auch bestimmte deutsche Kunden mit einem Bitcoin-Ertragskonto. Sie bangen um ihre Einlagen.

Digitalwährungen sind zuletzt stark unter Druck geraten. (Foto: Moment/Getty Images) Krypto-Optik

Denver, Frankfurt Die amerikanische Kryptoplattform Celsius ist insolvent. Das teilte das Unternehmen in der Nacht zu Donnerstag mit. „Es war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Hoboken, New Jersey.

Genau vor einem Monat hatte der Krypto-Lender, der das Leihen und Verleihen von digitalen Währungen ermöglicht, den Handel und die Einlagen eingefroren, als Grund nannte Celsisus damals „extreme Marktbedingungen“.

Unter Gläubigerschutz will sich Celsius nun restrukturieren, um „für alle Stakeholder den Wert des Unternehmens zu maximieren“. Dafür verfügt Celsius nach eigenen Angaben über Barmittel in Höhe von 167 Millionen Dollar (etwa 166 Millionen Euro).

