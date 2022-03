Digitale Währungen UN-Bericht: Mexikanische Kartelle nutzen verstärkt Kryptowährungen zur Geldwäsche

Noch wäscht die Organisierte Kriminalität ihre schmutzigen Gelder vor allem über Banken und Bargeld. Doch virtuelle Währungen werden immer beliebter.

Mit Drogen machen die Kartelle die größten Umsätze. Die erzielten Gewinne werden zu Milliarden gewaschen. (Foto: imago images/Agencia EFE) Drogenfund in Lateinamerika

Mexiko-Stadt, Frankfurt Die Organisierte Kriminalität in Lateinamerika nutzt immer raffiniertere Methoden, um ihre Geldflüsse zu verschleiern – und hat dabei mittlerweile auch den Cyberraum entdeckt. Das geht aus einem Bericht des Suchtstoffkontrollrats (International Narcotics Control Board, INCB) hervor, der die Einhaltung der internationalen Drogenkontrollverträge der Vereinten Nationen (UN) überprüft.

Den Verfassern zufolge waschen vor allem mexikanische Kartelle ihre Erträge aus schmutzigen Geschäften wie dem Drogenhandel, Entführungen oder Schutzgelderpressungen zunehmend über Kryptowährungen. Insgesamt sollen allein die Drogenkartelle in Mexiko jährlich rund 25 Milliarden Dollar waschen, was rund 2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas entspräche.

Wie groß genau der Anteil ist, der auf Kryptowährungen zurückzuführen ist, ist offen. Bevorzugte Instrumente zur Geldwäsche seien noch immer Banken, Bargeldkuriere oder das sogenannte Hawala-Banking. Unter Hawala-Banking versteht man eine Art codiertes Überweisungssystem, das jedoch nicht mit Bargeld funktioniert, sondern schwerer nachzuvollziehenden Verrechnungen. Zugleich würden aber „sowohl mexikanische als auch kolumbianische organisierte kriminelle Gruppen“ ihre „Nutzung digitaler Währungen“ verstärken. Als Grund nennen die Verfasser „Anonymität und Geschwindigkeit der Transaktionen“.

Vertreter der Kryptobranche weisen in diesem Kontext immer wieder darauf hin, dass Transaktionen mit den gängigen Kryptowährungen keinesfalls anonym, sondern lediglich „pseudonym“ abgewickelt werden. Denn Transaktionen mit bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether werden in der sogenannten Blockchain dokumentiert, sind unveränderlich und jederzeit öffentlich einsehbar.

Die Adressen, vergleichbar mit Kontonummern, müssen bei regulierten Kryptobörsen eindeutig dem Kunden zuzuordnen sein. Immer häufiger werden so Kriminelle überführt, die in der Vergangenheit Kryptowährungen für illegale Machenschaften nutzten.

Ex-Fahnder: „Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen wird definitiv praktiziert“

Laut Michael Peters, ehemaliger Ermittler im Bundeskriminalamt und heute Experte für Geldwäsche beim Beratungshaus Ankura, ist Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen aber „möglich – und wird definitiv auch praktiziert“. Die Frage sei lediglich, in welchem Umfang das stattfindet.

Peters, der sich auch im Vorstand des Bundesverbands Geldwäscheprävention engagiert, betont, dass Kryptodienstleister in Deutschland unter anderem durch das Geldwäschegesetz „vergleichsweise gut reguliert“ seien. Global sehe das aber noch anders aus. Die Möglichkeiten dazu seien durch die mittlerweile eingeführte Regulierung zwar „eingeschränkt, aber immer noch nicht auszuschließen“.

Einem aktuellen UN-Bericht zufolge setzen lateinamerikanische Kartelle verstärkt auf Kryptowährungen (Foto: Reuters) Bitcoin-Münzen

„Vor allem sogenannte Mixer und Tumbler sind den Ermittlern ein Dorn im Auge“, fügt er hinzu, dabei wird die Herkunft von Kryptogeldern gezielt verschleiert. Außerdem gebe es neben Bitcoin und Ether auch viele sogenannte Privacy-Coins, bei denen Transaktionen weitaus schwieriger zurückzuverfolgen seien. Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) betont in einem aktuellen Bericht, dass sich die Bezahlung für online verkaufte Drogen künftig von nachvollziehbaren Kryptowährungen hin zu Privacy Coins verlagern dürfte.

In Mexiko nutzen vor allem das „Sinaloa-Kartell“ und das „Kartell Jalisco Neue Generation“ (CJNG), die beiden „Marktführer“ der illegalen Wirtschaft Mexikos, immer häufiger den Cyberspace. Aber auch kolumbianische Gruppen, Milizen in Rio de Janeiro und Entführungsbanden in Venezuela und Argentinien setzen zunehmend auf virtuelle Währungen, betonen Kriminalitätsexperten.

Transaktionen werden durch „Smurfing“ verschleiert

Finanzjongleure der Kartelle nutzen dabei das sogenannte „Smurfing“: Sie teilen illegale Erlöse in kleine Beträge, zahlen diese auf mehrere Bankkonten ein und kaufen dann über teilweise falsche Identitäten oder digitale Strohmänner kleine Summen an Bitcoin. Um die Alarmsysteme internationaler Banken zu umgehen, werden Zigtausende Klein- und Kleinstbeträge transferiert und Käufe getätigt, die immer unter 7500 Dollar liegen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Dafür heuern die Kartelle nach Angaben von Insight Crime, einem auf die Organisierte Kriminalität in Lateinamerika spezialisierten US-Nachrichtenportal, sogenannte Ciberburros (etwa: Cyberesel) an. Mit den Identitäten meist junger Menschen werden große Mengen an digitalen Währungen über scheinbar viele verschiedene Käufer erworben und damit dann Geschäftspartner in aller Welt bezahlt.

Vergangenes Jahr entdeckte die mexikanische Finanzaufsichtsbehörde UIF zwölf Handelsplätze für Kryptowährungen, die ohne gesetzliche Genehmigung arbeiteten. UIF-Chef Santiago Nieto äußerte damals den Verdacht, dass die Handelsplätze mit kriminellen Organisationen, darunter CJNG, in Verbindung stünden.

Um die Verwendung von Kryptowährungen zu verfolgen, erließ Mexikos Regierung 2018 ein Gesetz, das registrierte Handelsplattformen verpflichtet, Überweisungen über 56.000 mexikanische Pesos (2682 US-Dollar) zu melden. Im September fror das Finanzministerium Bankkonten von 186 Personen ein, die mit fünf Kartellen in Verbindung gebracht wurden. Gebremst hätten all diese Schritte den steigenden Handel mit Kryptowährungen in Mexiko aber nicht, kritisieren die Vereinten Nationen.

Laut dem Bericht sind in Mexiko allerdings noch immer „analoge“ Formen das bevorzugte Instrument zur Geldwäsche im großen Stil. Als Beispiel dient die mexikanische Filiale der britischen Großbank HSBC, die vor zehn Jahren zugab, 881 Millionen Dollar für das „Sinaloa-Kartell“ gewaschen zu haben. Damals kam die Bank gegen eine Strafzahlung von 1,9 Milliarden Dollar davon. Bis heute waschen Mexikos Finanzinstitute den Erkenntnissen der Fahnder zufolge weiterhin Geld für Kartelle.

Wie viel Geld diese erwirtschaften, ist dabei schwer zu beziffern. Laut US-Thinktank „Global Financial Integrity“ generiert allein der Drogenhandel in Nord- und Südamerika jährlich zwischen 80 und 90 Milliarden Dollar. Insgesamt sei aber die Nutzung von Cyberwährungen durch die Organisierte Kriminalität noch im Anfangsstadium, vermutet Falko Ernst, Mexiko-Analyst der Nichtregierungsorganisation „International Crisis Group“.

