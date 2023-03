Digitales Geld US-Konkursrichter genehmigt Voyager-Übernahme durch Binance

Die Kryptobörse Voyager ist insolvent. Die US-Börsenaufsicht hatte zuvor Einspruch gegen den Verkauf gehalten. Dieser wurde vom Konkursrichter jedoch abgewiesen.

Die Kunden der Kryptobank werden nun an Binance übertragen. (Foto: Reuters) Voyager

Die insolvente Kryptobank Voyager hat am Dienstag die gerichtliche Genehmigung erhalten, seine Vermögenswerte zu verkaufen und seine Kunden an die US-Tochter der Handelsplattform Binance zu übertragen. Der US-Konkursrichter Michael Wiles genehmigte den Restrukturierungsplan von Voyager bei einer Anhörung in New York. Er wies den „vagen“ Einspruch der US-Börsenaufsichtsbehörde gegen die Übernahme wegen Bedenken über die Sicherheit der Kundeneinlagen zurück.

Binance hat zugestimmt, 20 Millionen Dollar in bar an Voyager zu zahlen und die von Voyager-Kunden hinterlegten Krypto-Vermögenswerte zu übernehmen. Diese wurden im Februar mit 1,3 Milliarden Dollar beziffert und machen nach Angaben von Voyager den größten Teil der Bewertung des Geschäfts aus.

