Digitalwährung Bitcoin-Experten glauben an Kurse von über 80.000 Dollar in diesem Jahr

Die Kryptowährung hat sich bei über 40.000 Dollar stabilisiert.

Düsseldorf Nach dem jüngsten Rücksetzer des Bitcoin hat er die Marke von 40.000 Dollar gehalten. Jetzt orientiert sich der Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung wieder nach oben. Am Donnerstag notiert er laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei knapp 42.000 Dollar.

Experten sehen in diesem Jahr aber noch viel mehr Kurspotenzial – im Schnitt rechnen sie mit Höchstständen von 81.680 Dollar. Das geht aus einer Umfrage der Onlineplattform Finder.com hervor, die dafür 35 Fintech- und Kryptospezialisten nach ihrer Einschätzung des Marktes befragte.

Am optimistischsten ist dabei Ben Ritchie, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Digital Capital Management, mit einem Kursziel von 100.000 Dollar zum Jahresende. Er setzt auf die Funktion des Bitcoins als Wertaufbewahrungsmittel: „Da es ein unbegrenztes Angebot an Fiat-Währungen gibt, ist der beste Weg für Einzelpersonen und Institutionen, ihre Kaufkraft zu erhalten, in knappe Vermögenswerte wie Bitcoin zu investieren.“

