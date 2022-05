Digitalwährung Nach dem Krypto-Absturz: So sind die Aussichten für den Bitcoin

Die Charttechnik zeigt an, dass die tiefsten Kurse erreicht sein könnten. Das Aufwärtspotenzial bleibt aber gering – und die Risiken sind groß.

Aus charttechnischer Sicht besteht kurzfristig Kurspotenzial bis 35.000 Dollar. (Foto: Reuters) Bitcoin-Darstellung

Düsseldorf Am Kryptomarkt ist etwas Ruhe eingekehrt. Der Bitcoin, die älteste und wichtigste Kryptowährung, hat sich am Freitag vorerst bei rund 30.500 Dollar stabilisiert. Binnen einer Woche war der gesamte Kryptomarkt abgestürzt, der Bitcoin fiel dabei von 36.000 Dollar bis auf 26.000 Dollar. Das Rekordhoch von fast 69.000 Dollar aus dem vergangenen November liegt in weiter Ferne.

Ist der Ausverkauf nun gestoppt? „Es besteht die Möglichkeit einer Bodenbildung“, sagt Martin Utschneider, Leiter technische Analyse bei der Privatbank Donner und Reuschel. Dann hätte der Markt seinen Tiefstand hinter sich.

Als kurzfristiges Kursziel auf der Oberseite sieht der Charttechniker 35.000 Dollar, den Schlusskurs vom vergangenen Samstag, als sich der Abwärtstrend beschleunigte. In einem Positiv-Szenario ist also eine Erholung bis hierhin möglich, ehe es bei 36.000 Dollar den nächsten charttechnischen Widerstand gibt.

