Digitalwährungen „Höchst riskant und spekulativ“ – EU-Behörden warnen vor Kryptowährungen

Die europäischen Regulierer betonen die Risiken beim Handel mit digitalen Währungen. Sie kritisieren unter anderem „aggressive Werbung“ in den sozialen Medien.

Investoren müssten sich im Klaren sein, dass der Anlegerschutz geringer sei als bei anderen Finanzprodukten, so die Regulierer. (Foto: Reuters) Abbildung diverser Kryptowährungen

Frankfurt Drei europäische Regulierungsbehörden warnen Verbraucher vor den Risiken beim Handel mit digitalen Währungen. Viele Kryptowährungen seien „höchst riskant und spekulativ“, warnen die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (Eba), die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) sowie die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag.

Die Warnung stehe im Kontext der „wachsenden Verbraucheraktivität und des Interesses an Krypto-Assets“, wie es in der Mitteilung heißt, zudem zeigen sich die Verfasser besorgt über die „aggressive Werbung für diese Assets und verwandte Produkte in der Öffentlichkeit, auch über soziale Medien“.

Für die meisten Privatkunden seien Kryptowerte nach Auffassung der Behörden ohnehin weder zur Geldanlage noch als Zahlungsmittel geeignet, denn Verbraucher könnten „ihr gesamtes investiertes Geld“ verlieren.

In diesem Zusammenhang weisen die Institutionen darauf hin, dass einige Krypto-Assets und die entsprechenden Produkte mit Marketingmaterial beworben werden, das „unklar, unvollständig, ungenau oder sogar absichtlich irreführend“ sein könne. Beispielsweise könnten Anzeigen über soziale Medien „sehr kurz“ sein und sich auf die potenziellen Gewinne, aber nicht auf die „damit verbundenen hohen Risiken“ konzentrieren.

Besondere Vorsicht gelte bei Influencern auf Social Media. Diese hätten normalerweise einen finanziellen Anreiz, bestimmte Kryptoprodukte oder Dienstleistungen zu vermarkten. Vorsichtig sein sollten Verbraucher vor allem dann, wenn auf diesem Wege besonders schnell hohe Renditen versprochen werden oder Gewinne, die „zu gut aussehen, um wahr zu sein“.

„Keine Rechte auf Schutz oder Entschädigung“

Zugleich warnen die Behörden, dass im Falle großer Verluste oftmals nicht derselbe Schutz wie in anderen Fällen gelte, da Kryptowährungen, -produkte und -dienstleistungen in der Regel nicht unter den bestehenden Schutz nach den geltenden EU-Finanzdienstleistungsvorschriften fielen. „Sie haben wahrscheinlich keine Rechte auf Schutz oder Entschädigung, wenn etwas schiefgeht“, heißt es.

Darüber hinaus weisen die Regulierungsbehörden auf Punkte hin, die Verbraucherschützer schon seit Jahren betonen: So könnten die Preise am Kryptomarkt innerhalb kurzer Zeit schnell steigen und fallen, Nutzerinnen und Nutzer Opfer von Betrug, Täuschung, Betriebsfehlern oder Cyberangriffen werden oder von Fällen von Marktmanipulation.

Zuletzt waren Kryptowährungen wegen des Krieges gegen die Ukraine verstärkt in den Fokus der Politik geraten, weil Politikerinnen und Politiker befürchteten, dass Russinnen und Russen mithilfe von Kryptowährungen Sanktionen umgehen könnten. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte Ende Februar: „Es gibt immer kriminelle Möglichkeiten, ein Verbot zu umgehen.“

In ihrer aktuellen Warnung gehen auch die Regulierungsbehörden auf die Sanktionen und den Krieg gegen die Ukraine ein. In Bezug auf die Lage in der Ukraine und „im Hinblick auf die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Umsetzung der geltenden Sanktionen“ würden Esma, Eba und Eiopa die Klarstellung des Rates der Europäischen Union begrüßen. Dieser hatte am 9. März bekräftigt, dass der Handel mit digitalen Vermögenswerten in der EU für bestimmte Unternehmen und Individuen in Russland und Weißrussland verboten ist.

Erst im Februar hatte der Finanzstabilitätsrat vor den Gefahren durch Kryptowährungen gewarnt. Die Behörde zeigte sich besorgt um die globale Finanzstabilität. Die Märkte für Kryptoassets entwickelten sich schnell, hieß es damals in dem entsprechenden Bericht – und „könnten einen Punkt erreichen, an dem sie aufgrund ihrer Größe, struktureller Schwachstellen und zunehmender Verflechtung mit dem traditionellen Finanzsystem“ eine „Bedrohung für die globale Finanzstabilität“ darstellen.

Die Experten ermahnten zudem andere Regulierungsbehörden mit Blick auf das dezentrale Finanzwesen, kurz Defi, das wie Kryptowährungen auf der Blockchain-Technologie basiert. Ohne ausreichende Regulierung und Marktaufsicht könnten auch Defi und die damit verbundenen Plattformen die Finanzstabilität gefährden, so der FSB-Bericht.

Institutionelle Investoren sind ebenso vorsichtig, was Investitionen in Kryptowährungen angeht. Im Januar hatte eine Umfrage, die der Vermögensverwalter Nickel Digital Asset Management in Auftrag gegeben hatte, ergeben, dass vor allem Sicherheitsbedenken die Profianleger davon abhalten, in Krypto- und digitale Vermögenswerte zu investieren. Die Volatilität im Kryptomarkt oder Regulierungsfragen sind hingegen weniger entscheidend.

