Angesichts hoher Unsicherheiten im Finanzmarkt greifen Anleger bei Gold zu. Das Edelmetall erreicht kurzzeitig den höchsten Stand seit August 2020.

Anleger greifen auf Gold als Krisenwährung zurück. (Foto: dpa) Goldkurs

Zürich, Düsseldorf Der Goldpreis ist in der Nacht zum Donnerstag auf den höchsten Stand seit August 2020 gestiegen. Der Preis für das Edelmetall notierte in der Nacht laut dem Finanzdatenanbieter Refinitiv bei 2072 Dollar und damit so hoch wie beim damals erreichten Rekordhochs. Im weiteren Handelsverlauf gab es dann einen Teil seiner Gewinne ab – zum Handelsstart in Europa notiert Gold um 2040 Dollar.

Aus Sicht von John Reade, Chef-Marktstratege des World Gold Council (WGC) haben mehrere Faktoren dazu beigetragen, den Goldpreis auf sein Rekordniveau zu hieven. Der Wichtigste: „Eine größere Unsicherheit und Sorgen um das Finanzsystem.“ Diese heize die Investorennachfrage von Gold als „Sicheren Hafen“ wieder an, sagte er.

