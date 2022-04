Edelmetall Kursrücksetzer als Einstiegschance: Was für Gold als Absicherung spricht

Wer bezweifelt, dass die Notenbanken die Inflation erfolgreich bekämpft, ohne der Wirtschaft zu schaden, kann auf das Edelmetall setzen.

In der Vergangenheit ist der Goldpreis in Zinserhöhungszyklen tendenziell gestiegen. (Foto: obs) Gold-Barren

Düsseldorf Der Goldpreis ist nach seiner jüngsten Aufwärtsbewegung wieder gefallen. Am Freitag lag der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls (rund 31,1 Gramm) bei rund 1952 Dollar und damit in der Nähe des am Donnerstag aufgestellten Zwei-Wochen-Tiefs von 1939 Dollar. Zuvor war Gold im April in der Spitze bis auf 1998 Dollar gestiegen.

Auslöser für den Preisrückgang waren steigende Renditen für die zehnjährige US-Staatsanleihe. In dieser Woche notierten die realen Renditen, also der nominale Wert abzüglich der erwarteten Inflation, das erste Mal seit zwei Jahren im positiven Bereich.

