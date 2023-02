Edelmetall Markt für Gold ist kurzfristig überhitzt – Was trotzdem optimistisch stimmt

Der Goldpreis hat sich von seinem Jahreshoch entfernt, eine Korrektur scheint möglich. Langfristig sieht es besser aus, denn eine wichtige Anlegergruppe kehrt zurück.

Das Edelmetall gilt als Inflationsschutz und Krisenwährung. (Foto: Reuters) Goldbarren

Düsseldorf Nach dem fulminanten Jahresstart zeigte der Trend beim Goldpreis zuletzt wieder nach unten. Von seinem Anfang Februar erreichten zehn-Monatshoch bei 1960 Dollar fiel er auf zuletzt rund 1860 Dollar zurück. Allerdings ist offenbar eine wichtige Käufergruppe zurück: Profi-Investoren in den USA.

Das legen die Daten des World Gold Council nahe, der Lobby-Organisation der Goldbergbauindustrie. Diese weisen in den USA im Januar für Gold-ETF den zweiten Monat in Folge Zuflüsse aus. Die physisch gedeckten, börsengehandelten Goldindexfonds werden in den Vereinigten Staaten vor allem von Profianlegern genutzt.

In der Vergangenheit war das stets ein gutes Zeichen: Der Goldpreis bewegte sich tendenziell in dieselbe Richtung wie Nettozu- oder -abflüsse der Gold-ETF. Diesmal gibt es aber einen wichtigen Unterschied.

