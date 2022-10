Edelmetalle Steigende Zinsen und starker US-Dollar setzen Gold zu

Allein in dieser Woche hat Gold fast drei Prozent verloren, bei Silber fällt der Rückgang noch größer aus. Die steigenden Zinsen setzen Gold zu. Spekulanten verstärken den Druck auf den Goldpreis.

Edelmetalle geraten derzeit unter Druck. (Foto: dpa) Goldbarren

Frankfurt Gold hat in dieser Woche einen deutlichen Rücksetzer verbucht. Die Aussichten auf einen vierten deutlichen Zinsschritt der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 3,75 bis vier Prozent im November sowie der weiter stärker werdende US-Dollar dämpften die Nachfrage.

Am Freitag sackte der Preis für die Feinunze des warm glänzenden Metalls um mehr als ein Prozent ab unter 1.650 US-Dollar. Der Rückgang komplettierte einen Wochenverlust von knapp drei Prozent. Silber verlor in der Woche sogar knapp neun Prozent an Wert und sackte unter 18,40 Dollar je Feinunze von 31,1 Gramm.

Die US-Inflation im September hatte sich im Vergleich zum Vormonat zwar auf 8,2 Prozent leicht abgeschwächt, wie die Behörden am Donnerstag bekannt gaben. Doch die Kernrate, bei der die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet sind, stieg im vergangenen Monat überraschend auf 6,6 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert seit 40 Jahren.

