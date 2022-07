Edelmetalle Wie weit fallen Gold und Silber noch? Das sagt die Charttechnik

Der Goldpreis hat ein neues Jahrestief erreicht. Aus der technischen Analyse lässt sich aber ein Kursziel ableiten, bei dem die Korrektur enden könnte.

Beide Edelmetalle standen zuletzt unter Druck. (Foto: dpa) Gold- und Silberbarren

Düsseldorf Der Markt für Edelmetalle steht weiter unter Druck. Der Preis für Gold verharrt am Freitag bei rund 1700 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), nachdem er am Donnerstag kurzzeitig sogar unter die Marke gefallen war – auf ein Jahrestief von 1698 Dollar. Seit dem Jahreshoch nach Beginn des Ukrainekriegs hat das Edelmetall damit 18 Prozent an Wert verloren.

Bei Silber ist die Entwicklung noch extremer. Hier beträgt der Abschlag zum Jahreshoch mehr als 30 Prozent. Aktuell liegt der Preis bei knapp über 18 Dollar.

Ist damit das Ende der Korrektur erreicht? Martin Utschneider, technischer Leiter bei der Privatbank Donner & Reuschel, ist bei Gold skeptisch: „Wer Gold tradet, also einen kurzfristigen Anlagehorizont hat, für den bestehen noch Risiken auf der Unterseite.“

