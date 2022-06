Energiemärkte Warum Profiinvestoren weiter auf den Öl- und Gassektor setzen

Der schwache Konjunkturausblick lastet auf dem Rohölpreis. Trotzdem setzen Investoren wie Warren Buffett weiter auf Ölaktien. Was Privatanleger davon lernen können.

Öl-Aktien sind bei Profiinvestoren wieder gefragt. (Foto: dpa) Ölförderung in Texas

Zürich Es war ein Signal an Anleger weltweit: Warren Buffett stockt seinen Anteil am US-Ölkonzern Occidental weiter auf. Die Firma der Investorenlegende aus Omaha, Berkshire Hathaway, ist nun mit 16 Prozent an Occidental beteiligt, wie in der Nacht zu Donnerstag bekannt wurde. Buffett setzt darauf, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl, Raffinerieprodukten und Erdgas weiter sprudeln. Und das, obwohl die Rohölpreise zuletzt unter Druck gerieten.

Seit dem Jahreshoch Anfang Juni bei rund 123 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter) für europäisches Brent-Öl sind die Preise um rund neun Prozent gefallen. Doch einen Einbruch der Ölpreise, der die Ertragskraft der Konzerne wie Chevron, Occidental, Shell oder BP schmälert, erwarten die meisten Analysten nicht.

