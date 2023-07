 ETF: Die US-Börse setzt Hoffnungen auf einen Bitcoin-ETF

Die Kryptobranche steckt in einer tiefen Krise. Gerade jetzt starten Blackrock und andere Finanzinstitute ihren eigenen Vorstoß zu Bitcoin und Co.

Der Blick der Wall Street auf den Kryptomarkt hat sich geändert. (Foto: Moment/Getty Images) Blick auf Manhattan

New York, Düsseldorf So kryptofreundlich hat man Larry Fink noch nie gehört. In den großen US-Börsensendern schwärmt der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock derzeit über Bitcoin. Zuletzt lobte er bei CNBC die älteste und wichtigste Cyberdevise als „internationalen Vermögenswert“, der „einzelne Währungen überwindet“.

Schon seit Jahren steige das Interesse der Blackrock-Kunden. Daher sei es wichtig, dass sein Konzern den Zugang zum Bitcoin für Investoren aller Art erleichtere.

Es ist eine bemerkenswerte Kehrtwende. 2017 spottete Fink noch über Bitcoin als einen „Index für Geldwäsche“ und sprach damit vielen an der Wall Street aus der Seele. Doch das ist Vergangenheit. Blackrock überraschte die skandalgeplagte Kryptobranche Mitte Juni mit Plänen für einen eigenen börsennotierten Bitcoin-Fonds.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen