Ethereum-Update Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt verbraucht jetzt bis zu 99,95 Prozent weniger Energie

Frankfurt Um 8:59 Uhr am Donnerstagmorgen war es so weit, das wohl wichtigste Update für die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum 2.0 ist abgeschlossen worden. „Wir haben es geschafft“, verkündete Vitalik Buterin via Twitter. Dies sei ein großer Moment für das Ethereum-Ökosystem. Buterin gilt als Mitbegründer und konzeptioneller Erfinder der nach Bitcoin zweitgrößten Kryptowährung Ethereum.

Auch Aya Miyaguchi von der Ethereum-Foundation, jener Stiftung, die die Entwicklung der Blockchain finanziert, schrieb ebenfalls bei dem Kurznachrichtendienst: „Ethereum ist jetzt ein grüneres und sichereres Netzwerk.“

Trotz großer Nervosität im Vorfeld gibt es bislang offenbar keine Probleme: Es herrscht laut Martin Köppelmann vom Kryptoprojekt Gnosis eine „erstaunliche Stabilität“ nach dem Update. „Das ist wirklich das Best-Case-Szenario“, schrieb er bei Twitter.

„Für Ethereum und nicht zuletzt für die Kryptowelt markiert der heutige Tag einen historischen Schritt, welcher als Kehrtwende auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Kryptoökonomie verstanden werden kann“, sagte Kryptoanalyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus.

