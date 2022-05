Förderkartell Opec+ hält an Förderstrategie fest – und erhöht Produktion nur leicht

Den moderaten Schritt begründen die Mitglieder mit der Pandemie. Die EU kann nun nicht damit rechnen, dass die Staaten Lieferausfälle von russischem Öl kompensieren werden.

Die Gruppe will im Juni 432.000 Barrel am Tag zusätzlich aus der Erde holen. (Foto: AP) Ölförderung in Texas

Wien Unbeeindruckt von den Plänen für ein EU-Embargo gegen russisches Öl hält die Allianz Opec+ an ihrer Strategie einer nur vorsichtigen Ausweitung der Produktion fest. Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Gruppe will nach eigenen Angaben vom Donnerstag im Juni 432.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag zusätzlich aus der Erde holen.

Dieser eher moderate Schritt sei schon deshalb geboten, weil die Probleme mit der Pandemie anhielten, spielte das Kartell auf die Situation in China an. Damit kann die EU zunächst nicht damit rechnen, dass die Opec-Mitglieder etwaige Lieferausfälle von russischem Öl kompensieren.

Seit rund einem Jahr dreht das Kartell aus rund 20 Staaten den Ölhahn auf diesem Niveau monatlich auf, um die wegen der Coronakrise einst beschlossenen Kürzungen schrittweise zurückzunehmen. Nach wie vor demonstriert die Gruppe trotz des Ukrainekriegs große Einigkeit und lässt sich nicht von Forderungen beeindrucken, die Produktion stärker auszuweiten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen