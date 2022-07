Geldfälscher BKA: Rückläufiger Trend bei Straftaten mit Falschgeld setzt sich fort

Das Coronavirus hat auch Geldfälschern das Handwerk erschwert: Sie hatten weniger Gelegenheit, Euro-Blüten unters Volk zu bringen. Dennoch rät die Polizei zu Wachsamkeit.

Polizeilichen Schätzungen zufolge wird mittlerweile mehr als die Hälfte des in Deutschland festgestellten Falschgelds online verkauft. (Foto: dpa) Analysezentrum im Mainz für Falschgeld

Wiesbaden In der Corona-Pandemie ist die Zahl von Straftaten mit Falschgeld in Deutschland weiter gesunken. 38.234 Falschgelddelikte zählt das Bundeskriminalamt (BKA) in seinem am Donnerstag veröffentlichten „Bundeslagebild Falschgeldkriminalität 2021“. Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde 16,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit habe sich der seit Jahren rückläufige Trend fortgesetzt, bilanzierte das BKA. Seit 2020 fließen Fälle mit gefälschten Münzen nicht mehr in die Gesamtstatistik ein.

Wie in den Jahren zuvor waren den Angaben zufolge die bevölkerungsreicheren Bundesländer am stärksten von Falschgeldkriminalität betroffen. Trotz eines weiteren Rückgangs um 21,4 Prozent binnen Jahresfrist verzeichnete Nordrhein-Westfalen mit 9466 Delikten demnach auch 2021 die meisten Fälle. Mehr Straftaten mit falschen Banknoten als ein Jahr zuvor meldeten demnach lediglich Bayern (5255 Fälle), Berlin (4200) und Brandenburg (834).

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen