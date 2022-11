 Gold als Geldanlage: Privatanleger kaufen mehr Gold

Das Interesse am Gold steigt. Die Nachfrage ist im dritten Quartal um fast 30 Prozent gestiegen. Dahinter stecken private Käufer und Notenbanken.

In den Monaten Juli bis einschließlich September 1181 Tonnen Gold gekauft – 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (Foto: imago images/Science Photo Library) Steigende Nachfrage nach Gold

Frankfurt Der Goldpreis verharrt nun schon seit knapp einem Monat unter der Marke von 1700 Dollar. Aktuell kostet eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls rund 1650 Dollar. Was Anlegerinnen und Anlegern allerdings Hoffnung auf eine Erholung macht: Das Interesse an Gold nimmt wieder zu. Das zeigen Daten des Verbands World Gold Council (WGC), der Goldminenunternehmen vertritt, für das dritte Quartal des laufenden Jahres.

Demnach wurden in den Monaten Juli bis einschließlich September 1181 Tonnen Gold gekauft – 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (921,9 Tonnen) und in etwa so viel wie durchschnittlich in den letzten Quartalen vor Corona.

Vor allem Privatanleger kauften im abgelaufenen Quartal Barren und Münzen: insgesamt 351,1 Tonnen und damit 36 Prozent mehr Gold als im Vorjahreszeitraum.

Gold als Geldanlage: Steigende Nachfrage in Großbritannien

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen