 Gold: Das 300-Tonnen-Rätsel am Goldmarkt – wer ist der anonyme Käufer?

Notenbanken haben zuletzt so viel Gold gekauft wie seit 1967 nicht mehr. Doch wer die konkreten Käufer sind, ist meist unklar. Vieles deutet jetzt auf Russland hin – und deckt einen Trend auf.

Knapp 400 Tonnen Gold kauften Notenbanken zwischen Juli und September. Goldbarren in der Nahaufnahme

Frankfurt Die Nachricht hallt am Goldmarkt immer noch nach: Im dritten Quartal kauften Notenbanken so viel Gold wie zuletzt 1967. Das an sich ist schon ungewöhnlich – damals war der US-Dollar teilweise noch mit dem Edelmetall gedeckt. Vor allem aber ist beim Großteil der Käufe noch immer unklar, wer genau dahintersteckt.

Knapp 400 Tonnen Gold kauften Notenbanken zwischen Juli und September, wie der World Gold Council (WGC) in der vergangenen Woche bekannt gab. Rund 300 Tonnen, also drei Viertel dieser Käufe, gingen dem WGC zufolge auf das Konto von Notenbanken, die nicht oder nur unregelmäßig über ihre Goldreserven Auskunft geben. Das löste Spekulationen aus, wonach China und Russland die anonymen Käufer sein könnten.

