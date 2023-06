Der Kupferpreis gilt als Konjunkturindikator – und schwächelt derzeit. Auch andere Industriemetalle stehen unter Druck. Für Anleger kann das eine gute Einstiegschance sein.

Kupfer ist dank seiner Leitfähigkeit ein begehrtes Industriemetall. (Foto: Reuters) Kabel in einer Fabrik

Frankfurt Der Kupferpreis ist seit Ende Januar um mehr als elf Prozent gefallen – kein gutes Zeichen für die globale wirtschaftliche Entwicklung. Denn der Kupferpreis gilt als Konjunkturindikator. Das liegt an den Eigenschaften des Rohstoffs: Kupfer leitet hervorragend Strom und Wärme und lässt sich gut verarbeiten. Er wird daher in vielen Industrien verwendet, insbesondere in der Elektrotechnik.

Der Blick auf die Preise, zu denen an der Londoner Metallbörse (LME) Kupfer gehandelt wird, ist derzeit eher ernüchternd: Lag Ende Januar der Spotpreis für eine Tonne Kupfer noch bei 9345 Dollar, notierte er am Dienstag nur noch bei 8286 Dollar.

Außerdem übersteigen seit dem 23. Mai die sogenannten Short-Positionen, mit denen Investmentfonds auf einen Preisverfall von Kupfer wetten, die Long-Positionen, mit denen auf eine Preissteigerung gesetzt wird. Das war zuletzt zu Beginn der Coronapandemie der Fall.

