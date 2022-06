Inflation Brot und Fleisch könnten bald wieder billiger werden – dank starker Ernten

Die kriegsbedingten Getreideausfälle der Ukraine werden durch andere Staaten ausgeglichen. Besonders die Ernten in Australien geben Hoffnung.

Sinkende Preise wären eine gute Nachricht für die Welt, die Getreide aller Art für Lebensmittel braucht. (Foto: dpa) Brot beim Bäcker

Düsseldorf Die steigende Inflation bei Lebensmittelpreisen könnte bald nachlassen, zumindest vorübergehend. Dafür spricht, dass die Preise für Agrarrohstoffe inzwischen wieder sinken.

Vier Monate nachdem Russlands Einmarsch in der Ukraine den Welthandel durcheinander brachte und die Preise an den Terminbörsen steigen ließ, wächst nun der Optimismus. Die anstehenden Ernten in wichtigen Erzeugerländern dürften üppig genug ausfallen, um die durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Reserven wieder aufzufüllen.

Das wäre eine gute Nachricht für die Welt, die Weizen für ihr Brot, Mais als Futter für Schweine, Hühner und Rinder sowie Ölsaaten für Lebensmittel aller Art braucht.

„Das Angebot ist möglicherweise nicht so stark beeinträchtigt, wie wir denken, weil andere Bereiche die Verluste durch die Ukraine ausgleichen werden, und das geschieht auf breiter Basis“, erklärt Stratege Marc Ostwald von ADM Investor Services in London.

