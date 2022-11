Insolvenz 260 Millionen Dollar fehlen: Insolvente Kryptobörse FTX meldet „unautorisierte Transaktionen“ bei Kundengeldern

Die Vermögenswerte sollen liquidiert werden, doch Unbekannte ziehen offenbar im großen Stil Gelder ab. In der Branche spekuliert man auch über einen möglichen Hack.

Die Kryptobörse stand zuletzt stark unter Druck. (Foto: IMAGO/Zoonar) FTX-Logo

Denver Neuer Ärger bei der insolventen Kryptobörse FTX: Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen offenbar Kryptowährungen im Wert von über 260 Millionen Dollar abgezogen, wie der Finanzdienstleister Bloomberg berichtet. FTX bestätigt über Twitter, dass es „Unregelmäßigkeiten“ bei Bewegungen zwischen digitalen Wallets gegeben habe, in denen Kryptowährungen gehalten werden. Wenige Stunden später kündigte die Börse an, aufgrund von „unregelmäßigen Transaktionen“ alle Kryptowährungen in sogenannte kalte Speicher übertragen zu haben, wo sie besser vor Zugriffen geschützt werden können.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos.