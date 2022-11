Insolvenz Kryptobörse FTX ist pleite, Broker verliert Zugriff auf Coins – Krypto-Anleger fürchten Domino-Effekte

Mit FTX ist eine der größten Handelsplattformen für Digitalwährungen insolvent. Der Gründer und CEO gibt auf. Anleger flüchten weiter aus dem Segment.

Die Kryptobörse stand zuletzt stark unter Druck. (Foto: Reuters) FTX-Logo

Denver Die angeschlagene Kryptobörse FTX ist offiziell zahlungsunfähig. Der Konzern von Tech-Unternehmer Sam Bankman-Fried hat nach eigenen Angaben vom Freitag Gläubigerschutz in den USA beantragt. Bankman-Fried gab zudem seinen Rücktritt als Vorstandschef bekannt.

Die Geschäfte führt nun Star-Anwalt John Ray, der schon die Liquidierung des Energie-Konzerns Enron 2001 beaufsichtigt hatte. Es war damals die größte Firmenpleite der USA.

FTX war am Sonntag in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven zu einer Kundenflucht und Mittelabzügen in Milliardenhöhe geführt hatten.

Nach Bekanntwerden der Insolvenz rutschten Kryptowährungen auf breiter Front weiter ab. Der Bitcoin verlor zunächst rund acht Prozent und fing sich dann wieder etwas. Ether sackte im ersten Moment um mehr als neun Prozent ab.

FTT, der Token von FTX, setzte seinen freien Fall fort. Er stürzte am Freitagmorgen unter die Marke von drei Dollar. Im März war der Token noch 52 Dollar wert.

