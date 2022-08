Die Schweizer Währung hat gegenüber dem Euro bereits stark aufgewertet. Die UBS erwartet, dass dieser Trend anhält und hat einen klaren Rat an Anleger.

Der Euro dürfte bis auf 0,90 Franken sinken, glauben die USB-Analysten. (Foto: dpa) Euro und Schweizer Franken

Düsseldorf Die aktuellen Kursschwankungen an den Finanzmärkten sind Ausdruck der herrschenden Unsicherheit. Viele Anleger suchen in diesen Zeiten nach Stabilität, nach einem „sicheren Hafen“. Ein solcher könnte der Schweizer Franken sein, schreibt Analyst Dominic Schnider von der Schweizer Großbank UBS in seiner aktuellen Analyse.

Die Schweizer Währung hat gegenüber dem Euro in diesem Jahr bereits mehr als sieben Prozent aufgewertet. Im Gegenzug sank die europäische Gemeinschaftswährung von 1,0612 Franken je Euro auf 0,9729 Franken. Schnider erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. Für Dezember dieses Jahres senkte er sein Kursziel von 0,97 auf 0,92 Franken je Euro, im September 2023 liegt sein Kursziel nun bei 0,90 Franken.

