Kommentar Der Westen sollte Putins Rubel-Bluff ignorieren

Putin will für sein Gas ab jetzt Rubel. Wenn europäische Kunden russisches Gas und Öl aber weiter mit Euro bezahlen, hat das gleich zwei Vorteile.

Was, wenn der Westen auf die Forderung des russischen Präsidenten zur Zahlung in Rubel einfach nicht reagiert?

Wladimir Putin hat eine clevere Idee: Wenn der Westen ihm keinen Anschluss an das westliche Finanzsystem mehr gönnt, dann soll er halt Öl und Gas mit Rubel bezahlen.

Der Bluff hat funktioniert: Der Gaspreis zog an, der Rubel zeigte sich gestärkt und Putin erweckt den Eindruck, er habe auf dem ökonomischen Schlachtfeld die Initiative zurückgewonnen.

Aber der österreichische Energiekonzern OMV hat richtig reagiert mit der Ankündigung, Putins Ankündigung zu ignorieren. So sollten es alle machen.

Im Prinzip würde sich durch die Umstellung nicht viel verändern. Heute zahlt der Westen harte Währung an russische Rohstoffkonzerne. Die müssen 80 Prozent davon an die Zentralbank abgeben, die restlichen 20 Prozent bleiben aber wegen der Staatsnähe dieser Konzerne auch noch in Reichweite.

