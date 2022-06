 Krypotwährung: Turbulenzen bei Bitcoin setzen Kryptofirma Celsius unter Druck

Die neusten Entwicklungen bei Kryptowährungen wie Bitcoin setzen Kryptofirmen zu. Celsius Network versucht ihren Betrieb zu stabilisieren.

Die Zinserhöhungen in den USA und eine stärkere Regulierung haben Kryptowährungen in den vergangenen Monaten unter Druck gesetzt. (Foto: dpa) Bitcoin

Bangalore Die Turbulenzen bei Kryptowährungen wie Bitcoin bringen die Kryptofirma Celsius Network in die Bredouille. Wegen „extremer Marktbedingungen“ werde Celsius Abhebungen und Überweisungen zwischen Konten pausieren, teilte das Unternehmen in einem Blogbeitrag am Montag mit.

„Wir ergreifen diese notwendige Maßnahme, um die Liquidität und den Betrieb zu stabilisieren, während wir Schritte unternehmen, um Vermögenswerte zu erhalten und zu schützen.“ Celsius Network verleiht Kryptowährungen, vergibt mit Kryptowährungen besicherte Kredite und bietet Sparprodukte für Kunden an, die ihre Kryptowährungen bei dem Unternehmen anlegen.

Auf ihrer Website wirbt die Firma mit jährlichen Renditen von bis zu 17 Prozent. Per 17. Mai hatte das Unternehmen laut Website Kredite im Wert von 8,2 Milliarden Dollar abgewickelt und verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 11,8 Milliarden Dollar. Ende 2021 hatte Celsius Network sich eine 750 Millionen Dollar schwere Finanzierung gesichert.

Bitcoin fällt unter 25.000 Dollar

