Krypto-Börse Zwei FTX-Top-Manager bekennen sich wegen Pleite schuldig – Bankman-Fried in die USA ausgeliefert

Die ehemalige Alameda-Chefin Caroline Ellison und FTX CTO Gary Wang wollen mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Sam Bankman-Fried wird in die USA ausgeflogen.

Der FTX-Gründer will sich der Justiz in den USA stellen. (Foto: AP) Sam Bankman-Fried

Nassau Im Zusammenhang mit der Pleite der Kryptobörse FTX haben sich zwei Top-Manager wegen Betrugs schuldig bekannt, teilte die US-Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Caroline Ellison, die ehemalige Chefin von Alameda Research, und Gary Wang, der ehemaligen Chief Technology Officer von FTX, waren wegen ihrer Rolle bei dem mutmaßlichen Betrug, der zum Zusammenbruch von FTX geführt haben soll, angeklagt. Beide erklärten, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, um die Hintergründe des Bankrotts aufzuklären.

Ex-CEO Sam Bankman-Fried ist am Mittwoch von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden. Das teilten die Behörden des Karibikstaats am Mittwoch (Ortszeit) mit. Dort soll ihm im Zusammenhang mit dem für die Branche folgenschweren Kollaps des Handelsplatzes für Digitalwährungen der Prozess gemacht werden.

