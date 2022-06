Krypto-Branche BIZ: Stablecoins-Verfall legte Schwächen solcher Digitalwährungen offen

Digitalwährungen wie TerraUSD und Luna haben seit 2021 mehr als 90 Prozent an Wert verloren. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sei das nur der spektakulärste Fehlschlag der Krypto-Branche.

Stablecoins wie Terra Luna sollten eigentlich stets einen Dollar wert sein. (Foto: Bloomberg) Stablecoin

Frankfurt Die jüngsten Verwerfungen auf dem Markt für Kryptowährungen legen aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) grundlegende Strukturschwächen solcher Digitaldevisen offen. Der Kursverfall der stablecoins TerraUSD und Luna sei nur der spektakulärste Fehlschlag in der Branche, teilte die Notenbank der Notenbanken am Dienstag in einem Bericht zur Zukunft des Geldsystems mit.

Manche Digitalwährungen, die weniger bekannt seien, hätten im Vergleich zu ihren Höchstständen 2021 sogar mehr als 90 Prozent an Wert verloren. „Krypto-Kommentatoren haben angefangen, die jüngsten Ereignisse als Beginn eines 'Krypto-Winters' zu bezeichnen“, schreiben die BIZ-Experten. Die in Basel ansässige BIZ gilt als wichtige Denkschmiede für die internationale Geldpolitik.

Stablecoins sind Kryptowährungen, die auf Kursstabilität ausgerichtet sind. Das soll ihre Nutzung als Zahlungsmittel oder Wertanlage vereinfachen, weswegen ihr Kurs oft an klassische Währungen wie den US-Dollar oder den Euro gekoppelt ist. Umso spektakulärer war daher der jüngste Kursverfall von stablecoins wie TerraUSD.

