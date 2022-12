Krypto FTX-Gründer Bankman-Fried wird in die USA ausgeliefert

Die ehemalige Alameda-Chefin Caroline Ellison und FTX CTO Gary Wang wollen mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Sam Bankman-Fried wird in die USA ausgeflogen.

Der FTX-Gründer will sich der Justiz in den USA stellen. (Foto: AP) Sam Bankman-Fried

Nassau Im Zusammenhang mit der Pleite der Kryptobörse FTX haben sich zwei Top-Manager wegen Betrugs schuldig bekannt, teilte die US-Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Caroline Ellison, die ehemalige Chefin von Alameda Research, und Gary Wang, der ehemaligen Chief Technology Officer von FTX, waren wegen ihrer Rolle bei dem mutmaßlichen Betrug, der zum Zusammenbruch von FTX geführt haben soll, angeklagt. Beide erklärten, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, um die Hintergründe des Bankrotts aufzuklären.

Ex-CEO Sam Bankman-Fried ist am Mittwoch von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden. Das teilten die Behörden des Karibikstaats am Mittwoch (Ortszeit) mit. Dort soll ihm im Zusammenhang mit dem für die Branche folgenschweren Kollaps des Handelsplatzes für Digitalwährungen der Prozess gemacht werden.

FTX-Gründer Bankman-Fried fechtet Auslieferung an USA nicht an

Die Generalstaatsanwaltschaft auf den Bahamas teilte mit, Bankman-Frieds Abreise in Richtung der USA sei noch am Mittwochabend geplant gewesen. Er habe auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Journalisten beobachteten, wie er das Gericht in der Hauptstadt Nassau verließ und in einem dunklen Geländewagen davonfuhr. Das Fahrzeug wurde später bei der Ankunft an einem privaten Flugplatz des Flughafens von Nassau gesehen.

Voraussichtlich am Donnerstag sollte Bankman-Fried vor einen US-Richter treten. Ihm wird vorgeworfen, eine zentrale Rolle beim rasanten Kollaps von FTX gespielt zu haben und die Probleme der Kryptobörse vor der Öffentlichkeit und Investoren verborgen zu haben. Die US-Börsenaufsicht SEC erklärte, er habe das Geld von Investoren genutzt, um für sich und seine Familie Immobilien zu kaufen. Dem 30-Jährigen droht potenziell eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: FTX-Insolvenzverwalter Ray sagt vor Kongress aus: „Auf keinen Fall“ kann er nichts gewusst haben

Erstpublikation: 22.12.2022, 01:28 Uhr (zuletzt aktualisiert: 04:34 Uhr).