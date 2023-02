Krypto-Gigant Binance hat offenbar 400 Millionen Dollar verschoben

Ein Konto eines unabhängigen US-Partners wurde genutzt, um die Summe an eine Handelsfirma zu verschieben. Der Vorgang soll schon 2021 stattgefunden haben.

400 Millionen Dollar sollen verschoben worden sein. (Foto: Reuters) Binance

London, New York Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat offenbar einen Zugang zu einem Bankkonto eines unabhängigen US-Partners genutzt, um mehr als 400 Millionen Dollar an eine Handelsfirma zu verschieben. Dies ging aus Bankaufzeichnungen und Unternehmensnachrichten der Kryptobörse hervor.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Einsicht in die Aufzeichnungen für das betreffende Quartal erfahren hat, soll das Geld in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 von der in Kalifornien ansässigen Silvergate Bank an die Handelsfirma Merit Peat geflossen sein, deren Vorsitz Binance-CEO Changpeng Zhao innehat. Die Unterlagen zeigten, dass das US-Konto von Binance unter dem Namen von BAM Trading, der Betreibergesellschaft der US-Börse, registriert war.

