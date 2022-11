 Krypto-Krise: Bitcoin fällt unter 17.000 Dollar – Anleger sorgen sich vor neuen Domino-Effekten

Die Übernahme von FTX durch Binance könnte scheitern, berichten US-Medien. Das führte am Mittwoch zu neuen Tiefständen.

Die Digitalwährungen verloren am Mittwoch deutlich an Wert. (Foto: Reuters) Ether und Bitcoin

New York Krypto-Investoren bereiten sich auf weitere Turbulenzen vor. Am Mittwochabend fiel der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung auf 16.862 Dollar – dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Ether, die Nummer Zwei, verlor bis zum Abend über zehn Prozent und kostete 1188 Dollar.

Grund für den neuen Abwärtsstrudel waren Medienberichte, wonach die am Dienstag angekündete Übernahme der Kryptobörse FTX durch Marktführer Binance vor dem Aus steht. Das hatten unter anderem der Finanzdienstleister Bloomberg und der Branchendienst Coindesk berichtet. Demnach soll Binance bei der Due Diligence große Löcher in der Bilanz entdeckt haben, die eine Übernahme unattraktiv für die in China gegründete Börse machen würden.

Binance-Chef Changpeng Zhao, in der Branche bekannt als CZ, hatte sich von Anfang an alle Optionen offen gehalten. Am Dienstag unterschrieb er lediglich eine unverbindliche Absichtserklärung, die es ihm erlaubt, von dem Deal zurückzutreten oder nur Teile von FTX zu übernehmen.

