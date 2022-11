Krypto-Krise Übernahme von FTX durch Binance gescheitert – Bitcoin fällt unter 16.000 Dollar

Binance nimmt Abstand von der Rettungsaktion der Kryptobörse FTX.com. Anleger müssen sich auf neue Turbulenzen einstellen.

Die Digitalwährungen verloren am Mittwoch deutlich an Wert. (Foto: Reuters) Ether und Bitcoin

New York Neue Hiobsbotschaft für Krypto-Anleger: Die Übernahme von FTX.com durch den Marktführer Binance ist am späten Mittwochabend gescheitert, wie Binance über Twitter mitteilte. Binance habe die Bücher von FTX geprüft und daraufhin Abstand von einer möglichen Akquisition genommen. Auch verwies Binance auf Medienberichte, wonach FTX Kundengelder veruntreut haben soll. Die von Changpeng Zhao (genannt CZ) geführte Kryptobörse sorgt sich zudem davor, in den Fokus von Regulierungsvorhaben zu geraten.

Die jüngste Kehrtwende brachte erneute Kurseinbrüche auf dem Kryptomarkt mit sich. Der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung fiel unter die Marke von 16.000 Dollar – dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren. Ether, die Nummer Zwei, verlor am Abend über 14 Prozent und kostete 1110 Dollar.

