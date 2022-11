 Krypto-Pleite: Sammelklage gegen FTX-Gründer – US-Kongress alarmiert

Nach der Pleite der Kryptobörse FTX fordert Kläger nun Schadensersatz von Gründer Sam Bankman-Fried. Das US-Repräsentantenhaus plant eine Anhörung.

Neben Bankman-Fried fordern die Kläger auch von Football-Superstar Tom Brady und Tennisspielerin Naomi Osaka Schadenersatz. (Foto: Bloomberg) Sam Bankman-Fried

Bangalore, New York Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX hat für den Firmengründer ein juristisches Nachspiel. Gerichtsunterlagen zufolge wurde in Miami eine Sammelklage gegen Sam Bankman-Fried eingereicht. Die von FTX angebotenen verzinsten Kryptowährungskonten hätten wegen einer fehlenden Lizenz in den USA nicht verkauft werden dürfen, hieß es in der Klageschrift.

Neben Bankman-Fried fordern die Kläger auch von Football-Superstar Tom Brady und Tennisspielerin Naomi Osaka Schadenersatz. Die beiden hätten FTX als Werbefiguren unterstützt. Keiner der Dreien war zunächst für einen Kommentar zu erreichen.

Die FTX-Pleite ruft auch die Politik auf den Plan. Das US-Repräsentantenhaus plant eine Anhörung zu dem Thema. Neben Bankman-Fried sollen auch Vertreter von Konkurrenten wie Binance gehört werden.

