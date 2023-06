 Krypto-Regulierung: Coinbase sorgt sich vor „feindseliger Haltung“ der USA

Die US-Börsenaufsicht SEC hat die größten Kryptobörsen der Welt verklagt. Gleichzeitig sorgen traditionelle Wall-Street-Häuser mit ihren Kryptoplänen für neue Hoffnung bei den Anlegern.

Zwar werde Coinbase auch künftig in den USA tätig sein, doch aktuell gebe es in Europa mehr Chancen, sowie ein positiveres Umfeld, findet Coinbase-Justiziar Paul Grewal. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Bitcoins der US-Kryptobörse Coinbase

New York In den USA bahnt sich ein Endspiel um die Kryptoregulierung an: Während die US-Aufsichtsbehörde SEC die geltenden Wertpapiergesetze für ausreichend erachtet und hart gegen große Spieler der Branche vorgeht, werfen Kryptounternehmen der SEC Willkür vor. Die Firmen fordern andere und vor allem eindeutige Regeln für das Geschäft mit den digitalen Währungen – so wie sie die EU auf den Weg gebracht hat.

„Das grundlegende Problem ist, dass wir nicht wissen, wie die Regeln aussehen“, klagt Coinbase-Chefjustiziar Paul Grewal im Gespräch mit dem Handelsblatt. Er sei besorgt, dass die USA eine feindselige Haltung gegenüber einem wichtigen, aufstrebenden Teil des Finanzsystems entwickelten.

