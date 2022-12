Kryptobörse Ausländische Krypto-Kunden von FTX wollen anonym bleiben

Das US-Justizministerium und FTX-Kunden sind uneins über die Frage, ob Kundennamen im Zuge des Konkursverfahrens offengelegt werden sollen. Im Januar soll es eine Anhörung geben.

Die Kryptobörse war Anfang November kollabiert. (Foto: dpa) FTX

New York Eine Gruppe von ausländischen Kunden der bankrotten Kryptobörse FTX hat ein US-Gericht gebeten, ihre Namen entgegen den üblichen Gepflogenheiten bei dem Konkursverfahren geheim zu halten. „Inhaber von Kryptowährungen sind besonders anfällig für Betrug und Diebstahl“, hieß es in einem Schreiben an Richter John Dorsey, das in der Nacht auf Donnerstag eingereicht wurde.

Grund sei, dass Krypto-Ströme schwerer zu verfolgen seien und es „weniger Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Vermögenswerte“ gebe. Auch FTX hat um eine Ausnahme gebeten. Das US-Justizministerium sowie Medien wie die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“ fordern dagegen die Offenlegung. Dorsey hat für den 11. Januar eine Anhörung zu der Frage angesetzt.

