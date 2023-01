 Kryptobörse: FTX-Gründer Bankman-Fried plädiert auf „nicht schuldig“

„Betrug epischen Ausmaßes“: US-Behörden machen Sam Bankman-Fried schwere Vorwürfe. Bei einer ersten Anhörung vor einem US-Gericht zeigt sich der frühere FTX-Chef keiner Schuld bewusst.

Der Gründer der Kryptobörse FTX hält sich für „nicht schuldig“. (Foto: Bloomberg) Sam Bankman-Fried

New York, Frankfurt Der Gründer der insolventen Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat bei einer ersten Anhörung am Dienstag vor einem US-Gericht wie erwartet auf „nicht schuldig“ plädiert. Der 30-Jährige war Mitte Dezember auf Betreiben der US-Justizbehörden auf den Bahamas verhaftet worden, wo die einst weltweit drittgrößte Handelsplattform für Kryptowährungen ihren Hauptsitz hatte.

FTX musste am 11. November des vergangenen Jahres Gläubigerschutz anmelden. Die Plattform war wegen enormer Mittelabflüsse im Zuge von Liquiditätssorgen binnen weniger Tage zusammengebrochen. Milliarden an Kundengeldern konnten nicht ausgezahlt werden. Die US-Behörden werfen Sam Bankman-Fried unter anderem „Betrug epischen Ausmaßes“ und Geldwäsche vor.

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried soll Kundengelder veruntreut haben

So soll er Investoren in die Irre geführt und in großem Stil Kundengelder veruntreut haben. Außerdem soll er mit seinen millionenschweren Zuwendungen für die Kandidatur des US-Präsidenten Joe Biden und dessen Demokraten gegen Parteispenden-Gesetze verstoßen haben. Sollte er in allen acht Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, dann droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 115 Jahren.

Zuvor hatten sich bereits zwei FTX-Topmanager schuldig bekannt – und damit den Druck auf Bankman-Fried erhöht. Caroline Ellison, die ehemalige Chefin von Alameda Research, einer von Bankman-Fried gegründeten Kryptohandelsfirma, und Gary Wang, der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, wollen mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, um die Hintergründe des Bankrotts aufzuklären.

FTX: Kunden der Kryptobörse haben Sammelklage eingereicht

Bankman-Fried hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Fehler eingeräumt, Verantwortung für kriminelle Aktivitäten jedoch stets zurückgewiesen. Das eigentliche Verfahren wird laut US-Medien allerdings erst am 2. Oktober 2023 beginnen. Derzeit ist der FTX-Gründer auf Kaution frei und darf die Zeit bis zum Prozessbeginn bei seinen Eltern im kalifornischen Palo Alto verbringen. Bankman-Fried musste außerdem seinen Pass abgeben und wird in seinem Hausarrest unter strenge Bewachung gestellt.

Unabhängig davon haben FTX-Kunden kurz vor dem Jahreswechsel bereits eine Sammelklage eingereicht. FTX und seine Betreiberinnen und Betreiber hätten „vollständig auf ihre Pflicht verzichtet oder sie ignoriert, angemessene Kontrollen zum Schutz des bei FTX gehaltenen Kundeneigentums einzurichten“, heißt es in den Gerichtsunterlagen.

