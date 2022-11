Kryptobörse FTX Supermodels, Sportstars, Profi-Investoren: Wer nach der FTX-Pleite zu den größten Verlierern zählt

Die Kryptobörse hat Insolvenz angemeldet. Zuvor waren FTX-Assets auf den Bahamas eingefroren worden. Diese Promis fürchten nun den Totalausfall.

Das Topmodel und ihr damaliger Mann, Football-Star Tom Brady, zeigten sich begeistert vom Hype um die nun insolvente Kryptobörse. (Foto: imago images/Everett Collection) FTX-Investoren und Markenbotschafter: Gisele Bündchen und Tom Brady

Denver Sam Bankman-Fried suchte bis zuletzt nach Investoren, um seine Kryptounternehmen zu retten. Doch am Freitagnachmittag meldete die Handelsplattform FTX Insolvenz an.

Am Donnerstagabend hatte sich bereits auch eine Insolvenz des Schwesterunternehmens Alameda Research abgezeichnet, das sich mit riskanten Wetten verspekuliert haben soll. Die Börsenaufsicht auf den Bahamas, wo FTX seinen Firmensitz hat, habe die Assets der Börse eingefroren und einen Insolvenzverwalter beauftragt, teilte die Behörde mit.

Medienberichten zufolge soll Bankman-Fried Kundengelder in Milliardenhöhe von FTX genutzt haben, um seinem Hedgefonds Alameda-Research Kredite zu gewähren. Alameda ist für hochspekulative Trading-Strategien bekannt und soll in Schieflage geraten sein, berichtete das „Wall Street Journal“. Man kenne die Anschuldigungen, hieß es bei der Börsenaufsicht auf den Bahamas. „So etwas spricht gegen die reguläre Governance, wäre ohne Zustimmung der Kunden passiert und könnte gegen Gesetze verstoßen“, heißt es in einem Statement der Behörde.

FTX-Gründer scheiterte, neue Investorengelder zu sammeln

