Kryptobörse Insiderberichte: FTX-Gründer Bankman-Fried wird auf „nicht schuldig“ plädieren

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried soll kommende Woche vor Gericht aussagen. Einem Insider zufolge will der Ex-Milliardär auf „nicht schuldig“ plädieren.

Der FTX-Gründer wurde vor wenigen Wochen auf den Bahamas verhaftet. (Foto: AP) Sam Bankman-Fried

New York Der wegen Betrugs angeklagte Gründer und ehemalige Chef der bankrotten Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, wird laut einem Insider auf „nicht schuldig“ plädieren, berichtet das Wall Street Journal am Freitagabend. Bankman-Frieds Gerichtstermin ist für den kommenden Dienstag, den 03. Januar um 14.00 Uhr EST (20.00 MEZ) vor dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan in Manhattan angesetzt. Ein Anwalt des Angeklagten antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bankman-Fried wird Betrug vorgeworfen. FTX hatte am 11. November Gläubigerschutz beantragt, nachdem Kunden als Reaktion auf die heimliche Verschiebung von Einlagen im Volumen von zehn Milliarden Dollar massenhaft Gelder abgezogen hatten. Bankman-Fried trat am selben Tag als Chef zurück. Er hat sich bei Kunden entschuldigt, Betrugsvorwürfe jedoch zurückgewiesen. Der Zusammenbruch von FTX hat die Krypto-Welt erschüttert.

