 Kryptobörse: US-Börsenaufsicht nimmt Ermittlungen gegen Coinbase auf

Per Wells Notice wurde die Kryptoplattform über die Ermittlungen in Kenntnis gesetzt. Die SEC hatte kurz zuvor weitere Klagen gegen Mitglieder der Krypto-Szene veröffentlicht.

New York Coinbase Global ist nach eigenen Angaben von der US-Börsenaufsicht SEC über Ermittlungen gegen die Kryptoplattform in Kenntnis gesetzt worden. Es sei eine Wells Notice eingegangen, teilte Coinbase am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit.

Derartige Schreiben signalisieren, dass SEC-Mitarbeiter Schritte gegen die betroffene Firma empfehlen wollen. Diese werden jedoch nicht immer eingeleitet. Eine Wells Notice weist zudem nicht zwingend auf einen Gesetzesverstoß hin. In diesem Fall stünden die Produkte Coinbase Earn, Coinbase Prime und Coinbase Wallet im Fokus, hieß es weiter. Die Coinbase-Aktie gab im nachbörslichen Handel zunächst zwölf Prozent nach.

Die Börsenaufsicht gab am Mittwochabend zudem weitere Klagen gegen Mitglieder der Krypto-Szene bekannt: Dem Gründer und grenadischen Diplomaten Justin Sun wird darin unter anderem Betrug vorgeworfen. Zudem will die SEC gegen Prominente vorgehen, die Suns Krypto-Assets Tronix und BitTorrent unterstützt haben. Dazu zählen die Schauspielerin Lindsey Lohan, der YouTuber und Boxer Jake Paul und der Rapper Soulja Boy.

