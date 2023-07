Kryptobranche Kurse steigen bis zu 95 Prozent – Altcoins feiern Comeback

Kryptowährungen wie Ripple, Solana und Cardano steigen in einem Tempo, wie zuletzt zu Hochzeiten des Krypto-Hypes im Jahr 2021. Auslöser ist ein Gerichtsentscheid.

Der Krypto-Markt freut sich über einen Sieg im Kampf gegen die Regulierungsbehörden. (Foto: Reuters) Kryptowährungen

New York, Düsseldorf Am Kryptomarkt sind sogenannte Altcoins wieder gefragt. Das sind Digitalwährungen abseits der großen Cyberdevisen Bitcoin und Ethereum. Token wie Ripple (XRP), Solana (SOL) und Cardano (ADA) liegen seit Donnerstag deutlich zweistellig im Plus. XRP legte zeitweise bis zu 95 Prozent zu. Solana schoss um rund 25 Prozent in die Höhe. Ähnlich starke Kursbewegungen in diesem Segment gab es zuletzt im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt des Krypto-Hypes.

Auslöser für die aktuelle Rally ist ein Gerichtsentscheid in den USA. Eine Bezirksrichterin sprach der Kryptofirma Ripple, die den Token XRP herausgibt, einen Teilerfolg in ihrem Rechtsstreit gegen die US-Börsenaufsicht SEC zu.

Ripple und die SEC streiten seit Jahren vor Gericht. Es geht im Kern um die Frage, ob der XRP-Token ein Wertpapier ist und somit gegen bestehende Wertpapiergesetze verstoßen hat.

