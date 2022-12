Kryptohandel FTX-Gründer Bankman-Fried unter Druck: Engste Kollegen bekennen sich schuldig

Die ehemalige Alameda-Chefin Caroline Ellison und FTX-CTO Gary Wang wollen mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Sam Bankman-Fried wurde derweil in die USA ausgeflogen.

Der FTX-Gründer will sich der Justiz in den USA stellen. (Foto: AP) Sam Bankman-Fried

Nassau, Frankfurt Neues Ungemach für FTX-Gründer Sam Bankman-Fried: Zwei seiner höchstrangigen langjährigen Mitarbeiter, Caroline Ellison und Gary Wang, haben sich des Betrugs schuldig bekannt und erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren, um die Hintergründe des Bankrotts aufzuklären. Das teilte die US-Staatsanwaltschaft am Mittwoch (US-Zeit) mit.

Caroline Ellison, die ehemalige Chefin von Alameda Research, einer von Bankman-Fried gegründeten Kryptohandelsfirma, und Gary Wang, der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, waren wegen ihrer Rolle bei dem mutmaßlichen Betrug, der zum Zusammenbruch von FTX geführt haben soll, angeklagt.

FTX, die einst weltweit drittgrößte Handelsplattform für Kryptowährungen, musste am 11. November dieses Jahres Gläubigerschutz anmelden. Bankman-Fried wird vorgeworfen, Kundengelder in Milliardenhöhe entwendet zu haben. Die US-Börsenaufsicht SEC erklärte, er habe das Geld von Investoren genutzt, um für sich und seine Familie Immobilien zu kaufen.

Das Schuldeingeständnis von Ellison und Wang erhöht nun den Druck auf Bankman-Fried. Die Verteidiger wüssten, dass Angestellte, die frühzeitig kooperieren, von der Staatsanwaltschaft die besten Deals erhalten, sagte der ehemalige Bundesstaatsanwalt Paul Pelletier.

„Wenn Staatsanwälte der Öffentlichkeit glaubhaft mitteilen, dass sie kooperative Mitarbeiter belohnen und die Betrüger verfolgen werden, dann werden die Führungskräfte der Unternehmen aufmerksam“, so Pelletier.

FTX-Gründer Bankman-Fried fechtet Auslieferung an USA nicht an

Ellison, die 28 Jahre alte Tochter eines Professors, hat sich in sieben Fällen schuldig bekannt. Wang, der erst kürzlich in die „Forbes“-Milliardärsliste aufgenommen worden war, bekannte sich laut Staatsanwaltschaft in vier Fällen schuldig. Beide sind gegen Kaution auf freiem Fuß.

FTX-Pleite: Top-Manager bekennen sich schuldig

Bankman-Fried ist derweil am Mittwoch von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden, um sich einem Strafprozess zu stellen. Er habe auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf den Bahamas mit. Im Falle einer Verurteilung in allen acht Anklagepunkten des US-Justizministeriums drohen ihm bis zu 115 Jahre Haft.

Voraussichtlich wird der 30-Jährige am Donnerstag erstmals vor dem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Seine Anwälte dürften versuchen, eine Haftentlassung gegen Kaution zu erwirken.

Erstpublikation: 22.12.2022, 01:28 Uhr (zuletzt aktualisiert: 12:45 Uhr).