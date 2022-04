Kryptomarkt Bitcoin scheitert an wichtiger Marke – Kurs fällt auf 45.000 Dollar zurück

Die Digitalwährung kann die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie vorerst nicht überwinden. Anleger reagieren mit Gewinnmitnahmen.

Der Kurs der Kryptowährung wird auch durch charttechnische Signale bewegt. (Foto: Reuters) Bitcoin

Düsseldorf Der Aufwärtstrend des Bitcoin ist vorerst gestoppt. Am Freitagvormittag liegt der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyberdevise laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap bei rund 45.000 Dollar. Zuvor hat die Kryptowährung eine wichtige charttechnische Marke nicht durchbrechen können.

Auch andere Krypowährungen geben nach. Ether fiel auf unter 3300 Dollar zurück, Binance Coin auf 3300 Dollar. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes sank auf 24-Stunden-Sicht um knapp vier Prozent unter die Marke von 2,1 Billionen Dollar.

Am Dienstag lag der Bitcoin-Kurs noch bei über 48.000 Dollar in der Nähe der 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 48.300 Dollar verläuft und den gleitenden Durchschnittskurs in diesem Zeitraum abbildet. Die Marke findet vor allem bei langfristig orientierten Anlegerinnen und Anlegern Beachtung.

